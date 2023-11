INSOLIT LE SHOW L’ENTREPÔT, 25 mai 2023, PERIGNY.

INSOLIT LE SHOW L’ENTREPÔT. Un spectacle à la date du 2023-05-25 à 00:00 (2023-05-25 au ). Tarif : 37.0 à 134.0 euros.

Valable un an à partir de la date d’achat Réservation obligatoire par mail Un spectacle haut en couleur, composé d’artistes professionnels, qui vous emmènera dans un univers de plumes, strass et paillettes. French cancan et humour seront au rendez-vous. Le repas est animé par nos artistes pour ensuite laisser place au spectacle séparé par un entracte en 2 parties de 45 minutes. MENUSCatégorie 1 – FRENESY Mise en bouche*Bavarois au saumon fumée, mesclun et vinaigrette aux agrumes*Merlu poché, composition de légumes*Pavé de bœuf, moelleux de pommes de terre*Sélection du fromager*Café gourmand*1/2 bouteille de vin par personne1/2 bouteille de Champagne par personne1/2 bouteille d’eau plate ou gazeuse par personneCatégorie 2 – ÉLÉGANCE Mise en bouche*Foie gras de canard mi-cuit, pain d’épices et condiments*Filet de bœuf snaké, gratin de pommes de terre et poêlée de Provence*Moelleux au chocolat, crème fouettée et sauce anglaise*1/2 bouteille d’eau plate ou gazeuse par personneCatégorie 3 – RÊVE Opéra de saumon, mesclun et vinaigrette aux agrumes*Volaille farcie, légumes et moelleux de pommes de terre*Entremet chocolat et caramel, crème vanillée*

L’ENTREPÔT PERIGNY 3 RUE AUGUSTIN FRESNEL Charente-Maritime

