Cet évènement est passé MUSIC IS LOVE L’ENTREPÔT Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Périgny MUSIC IS LOVE L’ENTREPÔT, 25 mai 2023, PERIGNY. MUSIC IS LOVE L’ENTREPÔT. Un spectacle à la date du 2023-05-25 à 00:00 (2023-05-25 au ). Tarif : 26.0 à 46.0 euros. Valable un an à partir de la date d’achat Réservation obligatoire par mail Une plongée au cœur de Broadway ! – Un spectacle musical interactif – Des chansons des années 60-70- Toute la folie du flower power Le repas est animé par un quizz à thème « année 60/70 » avec des cadeaux pour les 3 premiers ! 1h30 de spectacle dansant composé de 4 artistes. MENUTarte fine aux légumes et chèvre gratiné*Parmentier de canard, sauce champignons*Entremet de fruits exotiques, crème vanillée Votre billet est ici L’ENTREPÔT PERIGNY 3 RUE AUGUSTIN FRESNEL Charente-Maritime 26.0

EUR26.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Périgny Autres Lieu L'ENTREPÔT Adresse 3 RUE AUGUSTIN FRESNEL Ville PERIGNY Departement Charente-Maritime Lieu Ville L'ENTREPÔT latitude longitude 0.0;0.0

L'ENTREPÔT PERIGNY Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigny/