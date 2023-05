JOURNÉE PLEIN AIR Esplanade du T’Chi d’Pri, 4 juin 2023, Périers.

Vide-grenier – Marché Artisanal & produits du terroir- Repas gigot/grillades – Randonnées – Tirage et distribution des lots de la tombola..

2023-06-04 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-04 18:00:00. .

Esplanade du T’Chi d’Pri salle Nelson MANDELA

Périers 50190 Manche Normandie



Garage sale – Artisanal market & local products – Leg of lamb/grilled meat meal – Hikes – Drawing and distribution of the prizes of the tombola.

Venta de garaje – Mercado de artesanía y productos locales – Pierna de cordero/comida de carne a la brasa – Excursiones – Sorteo y reparto de premios de la tómbola.

Vide-grenier – Marché Artisanal & produits du terroir- Repas gigot/grillades – Randonnées – Tirage et distribution des lots de la tombola.

Mise à jour le 2023-05-12 par Côte Ouest Centre Manche