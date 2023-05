Hommage aux soldats de la 90ème Division d’Infanterie américaine Monument des 4 Braves, 3 juin 2023, Périers.

Cérémonie en hommage aux hommes de la 90ème Division d’Infanterie américaine tombés lors des durs combats pour la libération de Périers et des villages aux alentours en juillet 1944.

Cet hommage associe les combattants français de l’ombre et les victimes civiles..

2023-06-03 à 17:45:00 ; fin : 2023-06-03 19:00:00. .

Monument des 4 Braves Place du général de Gaulle

Périers 50190 Manche Normandie



Ceremony in honor of the men of the 90th American Infantry Division who fell during the hard fighting for the liberation of Périers and the surrounding villages in July 1944.

This tribute associates the French fighters of the shadows and the civil victims.

Ceremonia en homenaje a los hombres de la 90ª División de Infantería estadounidense caídos durante los duros combates por la liberación de Périers y los pueblos de los alrededores en julio de 1944.

Este homenaje asocia a los combatientes franceses de las sombras y a las víctimas civiles.

Zeremonie zu Ehren der Männer der 90. amerikanischen Infanteriedivision, die bei den schweren Kämpfen zur Befreiung von Périers und den umliegenden Dörfern im Juli 1944 gefallen sind.

Diese Ehrung verbindet die französischen Schattenkämpfer und die zivilen Opfer.

