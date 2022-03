Pergolèse / Vivaldi : Stabat Mater pour deux castrats Chapelle royale Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Pergolèse / Vivaldi : Stabat Mater pour deux castrats Chapelle royale, 16 avril 2022, Versailles. Pergolèse / Vivaldi : Stabat Mater pour deux castrats

le samedi 16 avril à Chapelle royale

Pour donner toute sa splendeur au somptueux duo de voix angéliques déplorant la douleur de Marie au pied de la Croix, il faut deux interprètes qui sachent mêler leurs timbres, comme les deux castrats napolitains pour lesquels cette musique a été composée. Le brillant sopraniste Samuel Mariño, né à Caracas, apporte tout la lumière de l’Amérique du Sud à une voix totalement juvénile, presque intemporelle et qui reflète sans doute l’angélisme de certains des castrats du Vatican, de la Chapelle Royale de Naples … ou de celle de Versailles ! Pour ce concert à Versailles, il est en duo avec Filippo Mineccia, qui est devenu en quelques années un chanteur de charme de la scène baroque, et particulièrement à Versailles où il a brillé à l’Opéra comme à la Chapelle. Voici deux interprètes d’exception pour un programme de sensibilité et de virtuosité… Deux contre-ténors, Samuel Mariño et Filippo Mineccia, pour une œuvre emblématique, le Stabat Mater de Pergolèse. Chapelle royale Château de Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T19:00:00 2022-04-16T20:30:00;2022-04-16T21:00:00 2022-04-16T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Chapelle royale Adresse Château de Versailles Ville Versailles lieuville Chapelle royale Versailles Departement Yvelines

Chapelle royale Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Pergolèse / Vivaldi : Stabat Mater pour deux castrats Chapelle royale 2022-04-16 was last modified: by Pergolèse / Vivaldi : Stabat Mater pour deux castrats Chapelle royale Chapelle royale 16 avril 2022 Chapelle royale Versailles Versailles

Versailles Yvelines