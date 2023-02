PERGOLESE ET SCHUBERT: STABAT MATER EGLISE N-D. DES BLANCS-MANTEAUX PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

PERGOLESE ET SCHUBERT: STABAT MATER EGLISE N-D. DES BLANCS-MANTEAUX, 26 mars 2023, PARIS. PERGOLESE ET SCHUBERT: STABAT MATER EGLISE N-D. DES BLANCS-MANTEAUX. Un spectacle à la date du 2023-03-26 à 15:30 (2023-03-25 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. LE CHOEUR DE PARIS présente ce concert Gratuit pour les moins de 12 an(s) Le Chœur de Paris vous convie à deux concerts exceptionnels, qui associent deux étoiles filantes au firmament des compositeurs des 18ème et 19ème siècles: Giovanni Battista Pergolèse et Franz Schubert.Ces deux musiciens ont en commun d’avoir quitté ce monde à la fleur de l’âge: Pergolèse à 26 ans en 1736, Schubert à 31 ans en 1828. Mais par la beauté et la richesse de leurs œuvres, ils ont marqué leur époque.Tous deux ont composé des Stabat Mater, sur les textes qui évoquent la douleur de la Vierge Marie devant la crucifixion de son fils Jésus.Le Stabat Mater de Pergolèse est sa dernière œuvre, la plus célèbre, composée à l’origine pour voix solistes. « Ce divin poème de la douleur », disait Bellini.Schubert a composé deux Stabat Mater, l’un en latin, l’autre en allemand. Le Chœur de Paris interprètera le premier, en sol mineur, composé en 1815, une pièce courte d’un seul tenant, pleine de retenue et d’émotion.Cette même année, Schubert composait la deuxième de ses six Messes, celle en sol majeur, qui complètera le programme.Pour ces deux concerts de musique sacrée dirigés par Till Aly, le Chœur de Paris sera accompagné par les excellents musiciens des Muses Galantes, avec la participation de deux brillantes solistes: Véronique Housseau et Yété Queiroz.Venez nombreux partager avec nous ces moments d’intense émotion. Votre billet est ici EGLISE N-D. DES BLANCS-MANTEAUX PARIS 12 rue des Blancs Manteaux Paris LE CHOEUR DE PARIS présente ce concert Gratuit pour les moins de 12 an(s) Le Chœur de Paris vous convie à deux concerts exceptionnels, qui associent deux étoiles filantes au firmament des compositeurs des 18ème et 19ème siècles: Giovanni Battista Pergolèse et Franz Schubert. Ces deux musiciens ont en commun d’avoir quitté ce monde à la fleur de l’âge: Pergolèse à 26 ans en 1736, Schubert à 31 ans en 1828. Mais par la beauté et la richesse de leurs œuvres, ils ont marqué leur époque. Tous deux ont composé des Stabat Mater, sur les textes qui évoquent la douleur de la Vierge Marie devant la crucifixion de son fils Jésus. Le Stabat Mater de Pergolèse est sa dernière œuvre, la plus célèbre, composée à l’origine pour voix solistes. « Ce divin poème de la douleur », disait Bellini. Schubert a composé deux Stabat Mater, l’un en latin, l’autre en allemand. Le Chœur de Paris interprètera le premier, en sol mineur, composé en 1815, une pièce courte d’un seul tenant, pleine de retenue et d’émotion. Cette même année, Schubert composait la deuxième de ses six Messes, celle en sol majeur, qui complètera le programme. Pour ces deux concerts de musique sacrée dirigés par Till Aly, le Chœur de Paris sera accompagné par les excellents musiciens des Muses Galantes, avec la participation de deux brillantes solistes: Véronique Housseau et Yété Queiroz. Venez nombreux partager avec nous ces moments d’intense émotion. .25.0 EUR25.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu EGLISE N-D. DES BLANCS-MANTEAUX Adresse 12 rue des Blancs Manteaux Ville PARIS Tarif 25.0-25.0 lieuville EGLISE N-D. DES BLANCS-MANTEAUX PARIS Departement Paris

EGLISE N-D. DES BLANCS-MANTEAUX PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

PERGOLESE ET SCHUBERT: STABAT MATER EGLISE N-D. DES BLANCS-MANTEAUX 2023-03-26 was last modified: by PERGOLESE ET SCHUBERT: STABAT MATER EGLISE N-D. DES BLANCS-MANTEAUX EGLISE N-D. DES BLANCS-MANTEAUX 26 mars 2023 EGLISE N-D. DES BLANCS-MANTEAUX PARIS

PARIS Paris