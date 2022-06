Performons ! Quel impact de la psychologie sur la performance sportive et artistique ? Le Point Ephémère, 4 juin 2022, Paris.

Le samedi 17 septembre 2022

de 17h00 à 18h30

Le samedi 10 septembre 2022

de 17h00 à 18h30

Du mercredi 29 juin 2022 au jeudi 30 juin 2022 :

mercredi, jeudi

de 20h00 à 22h00

Le jeudi 23 juin 2022

de 18h30 à 20h00

Du samedi 04 juin 2022 au dimanche 03 juillet 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 13h30 à 19h30

. gratuit sous condition – Eunoé, installation sonore ~ La Pop Entrée libre – Pop Conf’ hors les murs ~ lieu à confirmer Gratuit sur réservation – (RE)MIX hors les murs en juin ~ Le Point Ephémère Tarifs à renseigner – Festival (RE)MIX (#1 et #2) en septembre ~ La Pop Entrée libre

Le sport et l’art sont deux disciplines aux nombreux points communs : le rapport à l’excellence et à la virtuosité, le dépassement de soi, le partage avec autrui, la démonstration… Dans le cadre des Olympiades culturelles, La Pop propose un parcours nomade et pluridisciplinaire qui questionne ces similitudes et, plus précisément, l’une des notions fondamentales rassemblant artistes et sportif·ve·s : la performance.

Quel impact a l’équilibre psychique sur la performance des athlètes ? Est-ce le même processus qui se joue chez les artistes ? Qu’en est-il lorsque le cerveau lâche le corps ? Que se passe-t-il lorsqu’un traumatisme resurgit et perturbe le fonctionnement de notre corps, en déstabilisant nos mécanismes proprioceptifs ? Quels remèdes pour se soigner, resynchroniser le corps avec le cerveau ? Quid de la musique et des sons pour mettre en œuvre un protocole curatif efficace ?

Pour explorer ces thématiques, Performons ! Mens sana in corpore rassemble plusieurs propositions artistiques pluridisciplinaires interrogeant les liens entre la performance artistique et la performance sportive, à travers les modes de connexion (neuropsychologie, proprioception, etc.) entre le corps, le système nerveux et le cerveau.

EUNOÉ, installation sonore de Clarice Calvo-Pinsolle

Comment les sons peuvent faire réémerger des souvenirs qui ont été amenés à disparaitre à la suite d’un événement traumatique ? L’artiste plasticienne nous immerge dans une composition sonore spatialisée – créée à l’aide de chercheur·se·s en neuropsychologie – traversant des sculptures en verre gorgées d’eau.

Du 4 juin au 3 juillet, du mercredi au dimanche de 13h30 à 19h30

La Pop, péniche amarrée face au 61 quai de la Seine, 75019 Paris

Entrée libre

En savoir +

POP CONF’ hors les murs

Pour cette conférence, artistes, sportif·ve·s et scientifiques échangeront autour de la fragilité psychologique ressentie dans le cadre d’une performance sportive ou artistique, et la façon dont on peut sublimer ces difficultés à travers la pratique ou la mise en œuvre d’un projet artistique.

Le jeudi 23 juin de 18h30 à 20h

Lieu à définir

Gratuit sur réservation (communication@lapop.fr)

(RE)MIX hors les murs, La Pop x Le Point Ephémère

Les (RE)MIX de La Pop quittent les murs de la péniche le temps de deux rendez-vous fin juin au Point Ephémère. Le metteur en scène et interprète Florian Pautasso puis les metteuses en scène et comédiennes Elsa Guedj (que vous avez pu voir dans la série Drôle sur Netflix) et Stéphanie Aflalo, présenteront chacun·e une performance inspirée d’une musique.

La performance de Florian Pautasso invite les spectateur·rice·s à découvrir le processus de guérison qu’il a mis en œuvre à travers la pratique musicale pour faire face à un traumatisme provoqué par une rupture sentimentale. Comment cette performance transmise au public devient elle-même curative ? Comment la musique devient un antidote ?

La seconde performance est réalisée par les comédiennes, autrices et metteuses en scène Elsa Guedj et Stéphanie Aflalo. Elle s’empare de la musique Pastime Paradise de Stevie Wonder pour imaginer un monde post-apocalyptique ou seuls les esprits échangent, leurs enveloppes corporelles ayant disparu.

Les deux performances seront jouées les 29 et 30 juin à 20h

Le Point Ephémère, 200 quai de Valmy, 75010 Paris

Tarif à renseigner

Festival (RE)MIX (#1 et #2)

Sur et devant la péniche, les premières représentations du nouveau cycle des (RE)MIX de La Pop auront lieu en plein air, en entrée libre. Ce nouveau cycle est consacré aux rôles que jouent la musique et l’environnement sonore dans la construction de l’enfant.

Les samedis 10 et 17 septembre à 17h

La Pop, péniche amarrée face au 61 quai de la Seine, 75019 Paris

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

2 : Jaurès (Paris) (125m) 48 : Jaurès (Paris) (125m)



Contact : 01 53 35 07 77 reservation@lapop.fr https://www.facebook.com/penichelapop https://www.facebook.com/penichelapop

©Minsk