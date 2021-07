Angers PAD - Pépinière Artistique Daviers - Angers, Maine-et-Loire Performances sonores de la CIE ATELIER DE PAPIER PAD – Pépinière Artistique Daviers – Angers Catégories d’évènement: Angers

Performances sonores de 15 min autour du projet _Instant Inouï_ dans la cage d’escalier du pad. Les performances font partie d’une série d’évènements qui se déroulera au pad -pépinière artistique daviers -, dans la cabine, le studio du bas, les ateliers et les jardins, durant le weekend du patrimoine.

entrée libre

Performances sonores de 15 min autour des cordoniums dans la cage d'escalier du pad PAD – Pépinière Artistique Daviers – 3 boulevard Daviers 49100 Angers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:20:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:20:00

