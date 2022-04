Performances photographiques Musée des arts décoratifs, 14 mai 2022 22:30, Bourges.

Nuit des musées Performances photographiques Musée des arts décoratifs Samedi 14 mai, 20h30, 21h30, 22h30

Trois performances chorégraphiques par Anne Perbal, chorégraphe- interprète

Situé dans un hôtel particulier du XVIe siècle, le musée présente des collections de mobilier des XVIIe et XVIIIe siècles, peintures du XVIIe siècle, tapisseries anciennes, émaux, verrerie, etc.

http://www.ville-bourges.fr/musees

Saturday 14 May, 20:30, 21:30, 22:30

Located in a mansion of the sixteenth century, the museum presents collections of furniture of the seventeenth and eighteenth centuries, paintings of the seventeenth century, antique tapestries, enamels, glassware, etc.

Sábado 14 mayo, 20:30, 21:30, 22:30

Hôtel Lallemant 5, rue de l’Hôtel Lallemant 18000 Bourges 18000 Bourges Centre-Val de Loire