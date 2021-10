Albi Les Cordeliers,Albi Albi, Tarn Performances participatives dans le cadre de “Parlons Architecture” Les Cordeliers,Albi Albi Catégories d’évènement: Albi

ateliers “Rencontres” ——————— * carré anthropologique, * bulles de confort de rencontre, * ateliers * et autres projets artistiques à découvrir!! A travers leurs propositions, la Compagnie Sputnik questionne avec les habitants/passants la rencontre dans l’espace public. Moments “magiques” samedi soir!!

Gratuit, sur l’espace public

La Cie Sputnik propose avec le BEAUrh (Bureau d’Etudes en Architecture et en urbanisme des Rapports Humains), des ateliers et installations plastiques, et chorégraphiques. Les Cordeliers,Albi Albi, Place de l’amitié entre les peuples Albi Le Clos Tarn

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T22:30:00;2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T18:00:00

