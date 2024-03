PERFORMANCES / Nuit des musées Musée des Beaux-Arts Orléans, samedi 18 mai 2024.

PERFORMANCES / Nuit des musées Performances / Nuit des musées Samedi 18 mai, 19h30 Musée des Beaux-Arts Sans inscription – en continu

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

Avec le Conservatoire d’Orléans

Laissez-vous surprendre par les multiples regards et voix des élèves du conservatoire, posés sur les collections du musée.

Théâtre, musique et danse à différents étages du musée.

Samedi 18 mai de 9h30 à 22h30

Musée des Beaux-Arts Place Sainte Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 83 Le musée compte parmi les plus riches et les plus anciens musées français. Les 700 œuvres de sa collection permanente couvrent la création artistique européenne du XVe au XXIe siècle. Il possède un très beau fonds de peintures d’écoles étrangères, italiennes, flamandes, hollandaises et un chef-d’œuvre de l’art espagnol, le Saint Thomas de Velázquez. Il est renommé pour ses collections françaises des XVIIe et XVIIIe siècles et son cabinet des pastels, le plus riche de France après celui du Louvre. Les courants artistiques du XIXe siècle sont bien représentés ainsi qu’un panorama de l’art moderne et contemporain.

