Musée de la faïence et de la céramique, le samedi 14 mai à 20:00

Entre 20h et 21h30, au milieu des collections du musée, Nadia Simon réalisera des performances musicales avec des bols tibétains. Laissez-vous emporter par des vibrations nouvelles qui donnent aux céramiques d’Emile Tessier, Léon Pouplard, Roger François et bien d’autres, des résonnances mystiques. Un voyage à partager seul, en famille ou entre amis gratuitement.

Entrée gratuite, tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:30:00

