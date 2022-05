Performances d’origami Musée Michel Ciry, 14 mai 2022 16:00, Varengeville-sur-Mer.

Nuit des musées Performances d’origami Musée Michel Ciry Samedi 14 mai, 16h00 Entrée libre

Performances d’origami par l’artiste papier Eric Vigier

En lien avec l’exposition temporaire “Jardins flottants” d’Akira Inumaru, performances d’origami par l’artiste Eric Vigier, créateur de plis et de poésie papier.

Plusieurs rendez-vous dans l’après-midi :

16h – 17h – 18h – 19h

30 min de performance à chaque fois

Une petite chasse aux origamis dans l’exposition d’Akira Inumaru sera également proposée pour les plus jeunes.

Créé par l’artiste éponyme en 2012, le musée Michel Ciry expose une partie de sa collection privée (huiles, aquarelles, dessins, gravures). Disparu en 2018 dans sa 100ème année, Michel Ciry s’est consacré à la composition musicale parallèlement à la création picturale et littéraire, jusqu’en 1958, date à laquelle sa peinture a pris une place prépondérante. Le musée accueille également plusieurs expositions temporaires mettant à l’honneur d’autres artistes dans son Espace Créations.

Parking sur site et lieu accessible PMR

http://www.museemichelciry.com https://www.facebook.com/museemichelciry;https://www.instagram.com/musee_michel_ciry/

On-site parking and accessible place PMR Free entry Saturday 14 May, 16:00

Created by the artist of the same name in 2012, the Michel Ciry Museum exhibits part of its private collection (oils, watercolours, drawings, engravings). Missing in 2018 in his 100th year, Michel Ciry devoted himself to musical composition in parallel with pictorial and literary creation, until 1958, when his painting took a prominent place. The museum also hosts several temporary exhibitions featuring other artists in its Espace Créations. hearing impairment

En relación con la exposición temporal “Jardines flotantes” de Akira Inumaru, presentaciones de origami por el artista Eric Vigier, creador de pliegues y poesía de papel.

Varias citas por la tarde: 16h – 17h – 18h – 19h 30 min de rendimiento cada vez

Una pequeña caza de origami en la exposición de Akira Inumaru también se ofrecerá para los más jóvenes.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 16:00

6 bis Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer 76119 Varengeville-sur-Mer Normandie