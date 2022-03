Performances dansées Centre d’histoire de la résistance et de la déportation Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Explorant des thématiques communes, telles que la Résistance, la liberté mais aussi l’identité, le CHRD et la compagnie Stylistik entretiennent au fil des saisons un dialogue entre univers muséal et création artistique. En résonance avec l’exposition VISAGES, Abdou N’Gom, chorégraphe de la compagnie, livre un nouveau regard sur les collections présentées à travers des performances inédites.

Entrée libre

En résonance avec l'exposition VISAGES, Abdou N'Gom, chorégraphe de la compagnie, livre un nouveau regard sur les collections présentées à travers des performances inédites. Centre d'histoire de la résistance et de la déportation 14 avenue Berthelot, 69007 Lyon

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T23:00:00

