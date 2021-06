Moulins Centre national du costume de scène et de la scénographie Allier, Moulins Performances dansées au CNCS Centre national du costume de scène et de la scénographie Moulins Catégories d’évènement: Allier

Les élèves de l’école de Temps Danse d’Yzeure investissent le CNCS le temps de la soirée. Laissez-vous guider dans les espaces d’exposition du CNCS et dans le _Jardin de la Licorne_ au fil de performances dansées. Des performances dansées dans les espaces d’exposition et le Jardin de la Licorne par les élèves de l’École de Temps Danse d’Yzeure. Centre national du costume de scène et de la scénographie Route de Montilly, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Moulins Allier

