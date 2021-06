Performances aux Franciscaines Les Franciscaines, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Deauville.

Performances aux Franciscaines

Les Franciscaines, le samedi 3 juillet à 18:30

Installations et performances artistiques investiront Les Franciscaines lors de la Nuit des Musées, le samedi 3 juillet. Pour cette soirée Yann Letort, saxophone, interviendra dans les différents espaces, au fil de la soirée et proposera des improvisations (au chant harmonique et saxophones) autour du jazz et de la musique sacrée s’inspirant notamment des Chants de l’Extase d’Hildegard Von Bingen. 18h 30 > 18h 45 Le Cloître 19h > 19h 15 Exposition Sur les chemins du Paradis 19h 30 > 19h 45 Passerelle Galerie des Maîtres 20h 45 > 21h Le Cloître 21h > 21h 20 Le Cloître 21h15 > 21h30 Exposition Sur les chemins du Paradis 21h 45 > 22h Passerelle Galerie des Maîtres 22h > 22h 20 Le Cloître 22h 15 > 22h30 Exposition Sur les chemins du Paradis

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Les Franciscaines 145 B avenue de la République, 14800 Deauville Deauville Calvados



