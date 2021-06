Performances aux Franciscaines Les Franciscaines, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Deauville.

Performances aux Franciscaines

Les Franciscaines, le samedi 3 juillet à 20:00

Installations et performances artistiques sélectionnées et proposées par le festival l’Appel du large, investiront Les Franciscaines lors de la Nuit des Musées, le samedi 3 juillet. Dans le Cloître **Alexandre Bavard** _’Grappling’_ (13 chanteurs et 3 lutteurs) Performance (20 mn) Dans le cadre du festival L’Appel du large Entre tradition et mythe urbain, Alexandre Bavard nous invite à la rencontre de corps en lutte et du chant polyphonique. Avec sa performance ‘Grappling’ il installe un espace hybride, conçu comme un rituel associant lutte contemporaine et chant traditionnel sacré Georgien. La force des hommes-guerriers s’incarne ici avec les corps ancrés, en appui au sol. Une lutte codée, associant, courage, adresse et loyauté. Des combats à mains nues, alternant soumission et domination. Luxations, étranglements, compressions font échos aux voix polyphoniques, sacrées et élévatrices du chœur géorgien. Une surprenante poésie se crée alors entre les forces du ciel et celles de la terre : des corps et du chant spirituel. ‘Grappling’, Performance (20 mn), avec la participation de l’Ensemble polyphonique géorgien Tamarioni dirigé par Valeri Shariphashvili et les lutteurs Akamat warriors (Steeve Combourg, Cedric et Marc Akakpovi).

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Les Franciscaines 145 B avenue de la République, 14800 Deauville Deauville Calvados



