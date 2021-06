Performances aux Franciscaines Les Franciscaines, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Deauville.

Performances aux Franciscaines

Les Franciscaines, le samedi 3 juillet à 22:00

Installations et performances artistiques sélectionnées et proposées par le festival l’Appel du large, investiront Les Franciscaines lors de la Nuit des Musées, le samedi 3 juillet. 22h > 22h 20 Dans le Cloître **Florient Azoulay et Olivier Innocenti** _Aux thermes de l’horizon_ – Comédie musicale Durée – 20 minutes Dans le cadre du festival L’Appel du large Gene Kelly ou Fred Astaire? Pour y répondre définitivement, des danseurs et des chanteurs errent en silence dans le cloître des Franciscaines transformé en décor de cinéma hollywoodien. Pas besoin de préciser que tout se passera dans les mots – et dans votre tête. Un tourbillon de scènes porté par la musique électronique composée en live à l’Eigenharp par le musicien Olivier Innocenti, et ce jusqu’au bouquet final…

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Les Franciscaines 145 B avenue de la République, 14800 Deauville Deauville Calvados



