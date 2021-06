Performance vidéo de l’autrice québécoise Ariane Lessard Berlin, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Berlin.

Performance vidéo de l’autrice québécoise Ariane Lessard

Berlin, le lundi 5 juillet à 17:00

Au printemps 2021, Ariane Lessard, voix montante des lettres québécoises, a été en résidence virtuelle à l’Hôtel des Autrices de Berlin. L’écriture d’Ariane Lessard explore le rapport au lieu, à la nature, et à la société, à travers des angles écoféministes, magiques et décoloniaux. Pendant deux mois, l’autrice a travaillé à la création d’un objet littéraire autour du topos de l’Hôtel. À partir du 5 juin, vous pouvez découvrir le travail d’Ariane Lessard dans une courte performance vidéo. **Dates et heures:** À partir du 5 juin 2021, 17h **Lieu:** [https://www.youtube.com/watch?v=ZCUAhPQUv5k](https://www.youtube.com/watch?v=ZCUAhPQUv5k) **Pour plus d’informations:** [https://hoteldesautrices.com/arianelessard/](https://hoteldesautrices.com/arianelessard/) Ce projet fait partie du programme culturel lié à la présence du Canada en tant qu’invité d’honneur à la Foire du livre de Francfort ([https://canadafbm2021.com/fr/a-propos/](https://canadafbm2021.com/fr/a-propos/)). Il est organisé par l’Hôtel des Autrices à Berlin et soutenu par l’Antenne du Québec à Berlin et les productions Rhizome.

Entrée libre

Découvrez le travail d‘une voix montante des lettres québécoises dans une courte performance vidéo!

Berlin Berlin Berlin Mitte



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-05T17:00:00 2021-07-05T17:30:00