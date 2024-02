[performance] Topographie des forces en présence · Vincent Thomasset La Maison des métallos Paris, mercredi 20 mars 2024.

Du mercredi 20 mars 2024 au vendredi 22 mars 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 21h00

.Tout public. payant

durée 2h

tarifs 5, 9 ou 12€ (au choix, sans conditions)

La jauge est réduite afin de favoriser la qualité des échanges et pouvoir travailler en proximité, réservation fortement conseillée.

Chaque soir, des rencontres littéraires et chorégraphiques autour de textes de Vincent Thomasset et d’auteur·ices invité·es. Des moments de convivialité en jauge réduite afin de privilégier les échanges entre le public et les artistes.

En

2007, alors qu’il s’apprête à intégrer la formation Ex.e.r.ce au Centre

Chorégraphique National de Montpellier, Vincent Thomasset dresse un

état des lieux à la fois chorégraphique et littéraire sous la forme

d’une performance : Topographie des forces en présence. Il

choisit ce nom générique pour proposer des performances issues de cette

première période de recherche, dont une réactivation in situ de pièces

pensées pour le plateau (Médail Décor, Les Protagonistes).

Tous les soirs, en deuxième partie de soirée, une traversée de la revue de littérature contemporaine Sabir sera proposée par Anne Steffens et Vincent Thomasset, ainsi que la découverte de textes d’autrices et d’auteurs invités à échanger avec le public.

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/topographie-des-forces-en-presence +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://maisondesmetallos-billetterie.mapado.com/event/292197-topographie-des-forces-en-presence

©Nathalie Fixon