Performance Théâtralisée Séverine Chevalier et Anne Bourrel Place de l’hôtel de ville Arudy, samedi 9 mars 2024.

Performance Théâtralisée Séverine Chevalier et Anne Bourrel Place de l’hôtel de ville Arudy Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 16:00:00

fin : 2024-03-09

Anne Borrel et Séverine Chevalier vous proposent une performance théâtralisée qui offre une expérience immersive, fusionnant leurs univers littéraires avec une présentation dynamique sur scène. Plongez au cœur de leurs réflexions et de leurs personnages pour une exploration captivante de leurs œuvres.

Anne Borrel et Séverine Chevalier vous proposent une performance théâtralisée qui offre une expérience immersive, fusionnant leurs univers littéraires avec une présentation dynamique sur scène. Plongez au cœur de leurs réflexions et de leurs personnages pour une exploration captivante de leurs œuvres.

EUR.

Place de l’hôtel de ville Médiathèque

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine culture@cc-ossau.fr



L’événement Performance Théâtralisée Séverine Chevalier et Anne Bourrel Arudy a été mis à jour le 2024-01-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées