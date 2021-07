Paris Théâtre de plein air - Parc de Choisy Paris Performance théâtrale chantée et dansée – La grande Bibliothèque de Marguerite Durand Théâtre de plein air – Parc de Choisy Paris Catégorie d’évènement: Paris

Performance théâtrale chantée et dansée – La grande Bibliothèque de Marguerite Durand Théâtre de plein air – Parc de Choisy, 18 septembre 2021, Paris. Performance théâtrale chantée et dansée – La grande Bibliothèque de Marguerite Durand

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Théâtre de plein air – Parc de Choisy libre, sur inscription

Marguerite Durand (1864-1936), journaliste féministe, archiviste, actrice et fondatrice de La Fronde, journal entièrement réalisé par des femmes, se voit réincarnée en 3 actrices. Théâtre de plein air – Parc de Choisy 128 avenue de Choisy 75013 Paris Paris Paris 13e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T18:30:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Théâtre de plein air - Parc de Choisy Adresse 128 avenue de Choisy 75013 Paris Ville Paris lieuville Théâtre de plein air - Parc de Choisy Paris