Rodez Musée Denys-Puech Aveyron, Rodez Performance sous forme de concert improvisé Musée Denys-Puech Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Rodez

Performance sous forme de concert improvisé Musée Denys-Puech, 18 septembre 2021, Rodez. Performance sous forme de concert improvisé

Musée Denys-Puech, le samedi 18 septembre à 16:30

Michel Batlle vous invite à fêter en beauté la fin de l’exposition. Entrée libre – espace Yves Deniau, musée Denys-Puech Réservation obligatoire – nombre de places limitées (05.65.77.89.60)

Réservation obligatoire, nombre de places limité

Concert Michel Batlle dans le cadre de l’exposition « Face à faces ». Musée Denys-Puech 1 place Clemenceau, 12000 Rodez Rodez Les Ondes Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Rodez Autres Lieu Musée Denys-Puech Adresse 1 place Clemenceau, 12000 Rodez Ville Rodez lieuville Musée Denys-Puech Rodez