A l'occasion de la fin de l'exposition Transmergence #03, les étudiants de première année du Centre de Formation des Musiciens Intervenants (CFMI) présenteront une performance musicale et sonore en écho à l'œuvre de Pável Aguilar (Partituras / Radiografías del Triángulo Norte) à l'aide de leurs instruments : trombone, cor, chant, guitare, objets…Direction artistique : Thierry Blondeau. Étudiant·e·s : Céline Jehl, Lucille Lisack, Églantine Maillard, Paul Nguyen et Gaëlle Vuillod.

