Nuit des musées Performance sonore et visuelle – IGOR 16382 + PAPILLION = NO Musée denys puech Samedi 14 mai, 21h00 Entrée libre

Performance sonore et visuelle avec Igor 16382 et Papillion, deux artistes performeurs et agitateurs culturels incontournables de la scène artistique occitane.

Les artistes invitées dans le cadre de la Nuit européenne des musées font échos à la nouvelle exposition “2+2=22 Lesalonreçoit” présentée au premier étage du musée Denys-Puech jusqu’au 25 septembre 2022,

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

A côté des œuvres du sculpteur aveyronnais Denys Puech (1854-1942), célèbre pour ses portraits féminins empreints de mélancolie, le musée accueille une importante collection d’Art Contemporain. Le peintre orientaliste Maurice Bompard et le graveur Eugène Viala sont également mis à l’honneur.

Free entry Saturday 14 May, 21:00

Next to the works of the sculptor aveyronnais Denys Puech (1854-1942), celebrates for his(her) female portraits marked with melancholy, the museum receives an important collection of Contemporary Art. The Orientalist painter Maurice Bompard and the engraver Eugene Viala are also put in honour. hearing impairment

Los artistas invitados en el marco de la Noche Europea de los Museos hacen eco a la nueva exposición “2+2=22 Lesalonrecibe” presentada en el primer piso del museo Denys-Puech hasta el 25 de septiembre de 2022,

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 21:00

Place Georges Clemenceau, 12000 Rodez 12000 Rodez Occitanie