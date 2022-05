Performance sonore et visuelle – IGOR 16382 + PAPILLION = NO Musée denys puech Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Musée denys puech, le samedi 14 mai à 21:00

Les artistes invitées dans le cadre de la Nuit européenne des musées font échos à la nouvelle exposition “2+2=22 Lesalonreçoit” présentée au premier étage du musée Denys-Puech jusqu’au 25 septembre 2022, _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Entrée libre

Performance sonore et visuelle avec Igor 16382 et Papillion, deux artistes performeurs et agitateurs culturels incontournables de la scène artistique occitane. Musée denys puech Place Georges Clemenceau, 12000 Rodez Rodez Aveyron

