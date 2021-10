Toulouse Espace Job Haute-Garonne, Toulouse Performance : Sois belle et [….] – (Copie) Espace Job Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Performance : Sois belle et [….] – (Copie) Espace Job, 11 décembre 2021, Toulouse. Performance : Sois belle et [….] – (Copie)

Espace Job, le samedi 11 décembre à 14:00

Performance ————– #### Mallory Duhamel & Cie Lumière Crue Dans le cadre de la semaine des luttes contre les violences faites aux femmes, en partenariat avec la MJC Ponts-jumeaux Ce parcours photographique, couplé à des performances sur le thème du harcèlement, tente de questionner le harcèlement de rue. À travers une série de portraits ornés de lumière, l’artiste invite le spectateur à se plonger dans les yeux de ces femmes. Quitter la victimisation pour montrer la force de celles qui témoignent, voilà l’enjeu.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T15:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace Job Adresse 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Espace Job Toulouse