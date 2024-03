Performance slamée Gradins Villeurbanne, samedi 6 avril 2024.

Performance slamée Par la poétesse Yas et Automne Lajeat, violoncelliste Samedi 6 avril, 16h30 Gradins

Laissez-vous ensorceler par le flow de la performeuse Yas. En duo avec la violoncelliste Automne Lajeat, elle ouvre par ses textes puissants et habités, une parenthèse inédite et fait de la ville un terrain de jeu propice à la circulation d’une parole forte et incandescente.

Gradins 234 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charmettes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

A. Chasle