Marseille La Voie Maltée Bouches-du-Rhône, Marseille Performance SHIBARI + DJ Set Chill / House by Mino La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Performance SHIBARI + DJ Set Chill / House by Mino La Voie Maltée, 17 décembre 2021, Marseille. Performance SHIBARI + DJ Set Chill / House by Mino

La Voie Maltée, le vendredi 17 décembre à 21:00

PERFORMANCE SHIBARI + DJ SET Mino & Ninon vous invitent pour une session publique de Shibari à La Voie Maltée !!! Shibari? Kezako? Des cordes, des corps, de la contrainte, un raz de marée d’émotions, de l’esthétique, une communication non verbale entre deux partenaires. Une performance basée sur la technique et la connexion au service d’une dramaturgie sensuelle et poétique. Un bon moyen de rencontrer cette pratique encore méconnue, et pourquoi pas d’en discuter un verre à la main après le live, et avant le DJ Set de Mina, dans une veine résolument Chill / House; interdiction de danser oblige… on devra en profiter assis !

Entrée libre

♫♫♫ La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T21:00:00 2021-12-17T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Voie Maltée Adresse 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville La Voie Maltée Marseille