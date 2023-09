[performance] Se respira en el jardìn como en el bosque La Maison des métallos Paris, 18 octobre 2023, Paris.

Du mardi 24 octobre 2023 au mercredi 25 octobre 2023 :

mardi, mercredi

de 14h00 à 18h00

Du mercredi 18 octobre 2023 au samedi 21 octobre 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 18h00

.Tout public. payant

↘

du mardi au samedi 14h00 › 18h00

relâche lundi et dimanche

durée 35min

tarif 5,9 ou 12€ (au choix)

en accès libre dans la limite des places disponibles

réservation conseillée

Dans sa création immersive, El Conde de Torrefiel explore notre façon de comprendre et de construire la réalité. Se respira en el jardín como en un bosque est une expérience scénique captivante, pour une seule personne, qui occupe tantôt le rôle d’interprète et tantôt celui de spectateur.

Se respira en el jardin como en un bosque est

essentiellement un exercice scénique destiné à une seule personne. On

y plonge dans une forêt symbolique, pour y alterner des moments

contemplatifs, silencieux, et d’autres organisés en une chorégraphie de

mouvements. De ce théâtre primitif et archaïque naît un jeu scénique

d’actions simples qui invitent le participant à une réflexion sur la

réalité indomptable du monde qui nous entoure. Un spectacle qui se

réinvente à chaque fois, où chaque nouveau spectateur découvre un monde

créé rien que pour lui. Celui qui assiste à la pièce occupe

successivement le rôle d’interprète et de spectateur : l’un regarde en

silence tandis que l’autre exécute une action sur scène. Une pièce

de théâtre est alors proposée, à partir du récit soutenu par les

mouvements simples des participants.

Pourquoi aimons-nous observer en silence, tout comme nous le faisons au théâtre, l’artifice du monde que nous avons créé ?

Les

œuvres scéniques d’El Conde de Torrefiel se caractérisent par des mises

en scène où la chorégraphie, le texte et les images plastiques

convergent pour créer des récits insolites et fragmentés. La compagnie

travaille autour des tensions entre l’individu et le collectif qui

caractérisent la société européenne du XXIe siècle. Elles remontent à la

surface et se matérialisent sur scène de manière surprenante… Le

théâtre est au cœur de la recherche de la compagnie et de ses créations ;

un théâtre qui se mêle à la chorégraphie, aux arts plastiques et à la

littérature. Outre la création de pièces scéniques au langage

contemporain et très personnel, El Conde de Torrefiel a travaillé, au

cours de la dernière décennie, avec d’autres formats tels que la vidéo,

l’installation ainsi que la publication de textes.

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

