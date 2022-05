PERFORMANCE – SAUVAGE SENTIMENTAL Metz, 4 juin 2022, Metz.

PERFORMANCE – SAUVAGE SENTIMENTAL Metz

2022-06-04 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-04

Metz 57070

Auteur : Isabelle Duthoit

La voix semble être l’un des sons que nous avons tous entendu en premier : la voix quotidienne qui exprime, qui commente, qui parle, qui bavarde et qui hurle parfois, puis la voix qui chante ou chantonne.

Écouter Isabelle Duthoit, c’est faire l’expérience d’une voix qui ne dit rien mais qui actualise des sensations premières liées au son, à l’intimité du son et que l’on perçoit bien plus par notre peau que par nos oreilles. Oublions la mélopée et la ritournelle, oublions le bel canto et retrouvons la vérité singulière du souffle, du bruissement, du chuchotement et du cri qui nous invitent à une exploration musicale bien plus minérale qu’aérienne.

Performance suivie d’une discussion avec l’artiste.

Gratuit sur présentation d’un billet d’entrée (la performance a lieu en galerie d’exposition)

+33 3 87 15 39 39 https://www.centrepompidou-metz.fr/isabelle-duthoit-performance-solo-voix

© Peter Gannushkin

Metz

dernière mise à jour : 2022-08-28 par