Performance Queer Bloc – Collective Bye Bye Binary Galerie du Centre Wallonie-Bruxelles, 19 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 19 septembre 2021

de 17h à 18h

gratuit

Dans le cadre du focus Jerk Off au Centre Wallonie-Bruxelles, 12 performeur.euses de Bye Bye Binary proposeront une performance déambulatoire composée de lectures de textes issus de leur corpus.

QUEER-BLOC AU JERK OFF

Invitæs par le Centre Wallonie-Bruxelles dans le cadre du festival Jerk Off, Bye Bye Binary présentera une Queer-bloc* (de textes, imprimés, collés, passés, scandés,…) — forme déjà expérimentée par la collective en 2019, lors de la Biennale du Design de Saint-Étienne, dans la ville recomposée de Stefania. BBB organisera une déambulation démarrant du Centre Wallonie-Bruxelles vers le dehors de l’institution, en activant des textes trans·féministes et des revendications queers en usant de leurs voix, de drapeaux, de tractages ou d’affichages. Ces nouvelles formes graphiques et typographiques seront issues de 2 jours de résidence précédant la restitution.

*Queer-bloc : tactique de manifestation offensive et non-violente issue de la communauté Trans-Pédé-Bi-Gouines.

La collective Bye Bye Binary s’est formée en novembre 2018 à l’occasion d’un workshop autour de l’écriture inclusive et de la typographie non-binaire organisé par les enseignant.es de La Cambre et de l’ERG à Bruxelles. Regroupant des typographes, des designeur.euses, des auteur.ices, des performeur.euses, la collective se propose d’ouvrir de nouveaux imaginaires autour d’une typographie inclusive, via l’exploration de nouvelles formes graphiques et typographiques, notamment la création de nouvelles glyphes.

Dans le cadre du focus Jerk Off au Centre Wallonie-Bruxelles, 12 performeur.euses de Bye Bye Binary proposeront une performance déambulatoire composée de lectures de textes issus de leur corpus. Cette performance sera aussi l’occasion pour les membres de la collective de montrer leurs nouvelles recherches graphiques, notamment produites lors de leur résidence de deux jours au Centre Wallonie Bruxelles.

Galerie du Centre Wallonie-Bruxelles 127-129 rue Saint-Martin Paris 75004

