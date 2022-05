Performance Projet Universo Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Performance Projet Universo Wingen-sur-Moder, 17 juin 2022, Wingen-sur-Moder.

2022-06-17 – 2022-06-25

Dans le cadre du printemps de la création musicale, une performance est donnée au Collège de Wingen-sur-Moder. Découvrez l'installation sonore et vidéo d'Anna Paolina Hasslacher (piano), Carlos Gamboa (vidéo), Citlalmina Jasso (projection). Wingen-sur-Moder, Collège Suzanne Lalique-Haviland n Heure à déterminer Entrée libre Contact : nAndré Ackerman Responsable école intercommunale de musique de Hanau-La Petite Pierre n 06 47 95 80 17 n a.ackermann@hanau-lapetitepierre.alsace

