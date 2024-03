Performance poétique avec David Grall Livres in Room Saint-Pol-de-Léon, jeudi 14 mars 2024.

Dans le cadre du Mois du Livre en Bretagne, les éditions Foin ont imaginé un parcours avec quatre librairies du Finistère pour faire entendre des extraits du recueil Déleste, « J’y songe et puis j’oublie ».

David Grall, l’auteur, y jouera de sa voix, et d’une bande sonore pour accompagner certains poèmes, afin de varier les plaisirs et les espaces.

Pensée dans l’idée d’approcher le voisinage de certains des lieux et paysages qui constellent l’ouvrage, cette tournée sera aussi l’occasion d’évoquer les aspirations qui animent les éditions Foin, une aventure lancée à Douarnenez en 2020 avec la boussole du coup de cœur, et l’envie de fabriquer des objets avec soin, sans démesure de tirages.

Réservation conseillé. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 18:30:00

fin : 2024-03-14

Livres in Room 29 rue Général Leclerc

Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne contact@livresinroom.fr

L’événement Performance poétique avec David Grall Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2024-02-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX