Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère, Saint-Pol-de-Léon Performance – Poèmes et sons Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

Performance – Poèmes et sons Saint-Pol-de-Léon, 21 août 2021, Saint-Pol-de-Léon. Performance – Poèmes et sons 2021-08-21 19:00:00 – 2021-08-21 20:00:00 Bazar Culturel 7 Rue Saragoz

Saint-Pol-de-Léon Finistère Rencontre inattendue entre le poète Bernard Moreau et le peintre/guitariste Georges Papazoff au Bazar Culturel, au milieu des productions visuelles et autres objets artistiques.

Ouvert à tous. +33 7 78 66 85 00 http://www.facebook.com/bazarsaragoz Rencontre inattendue entre le poète Bernard Moreau et le peintre/guitariste Georges Papazoff au Bazar Culturel, au milieu des productions visuelles et autres objets artistiques.

Ouvert à tous. dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Pol-de-Léon Autres Lieu Saint-Pol-de-Léon Adresse Bazar Culturel 7 Rue Saragoz Ville Saint-Pol-de-Léon lieuville 48.6841#-3.98633