Performance plastique et théâtrale – Claire et Zoé Arette, 17 juillet 2022, Arette.

Performance plastique et théâtrale – Claire et Zoé

18 rue d’Escamet Espace PicNic Arette Pyrénées-Atlantiques Espace PicNic 18 rue d’Escamet

2022-07-17 – 2022-07-17

Espace PicNic 18 rue d’Escamet

Arette

Pyrénées-Atlantiques

Mère et fille; dans une volonté de co-création au féminin pour remonter le temps et parcourir le fil rouge qui sui l’histoire des femmes jusqu’à aujourd’hui. Claire et Zoé interroge la mémoire collective et celle des femmes dans un spectacle hybride sonore, visuel et plastique.

Buvette et pizza si beau temps.

+33 6 75 92 49 50

Office de Tourisme du Piémont Oloronais

dernière mise à jour : 2022-07-07 par