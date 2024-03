Performance picturale. Une œuvre à l’œuvre. Par le duo d’artistes HANGIC & PULI. Coubertin, un personnage balzacien ? Maison de Balzac Paris, samedi 18 mai 2024.

Performance picturale. Une œuvre à l’œuvre. Par le duo d’artistes HANGIC & PULI. Coubertin, un personnage balzacien ? Pour la Nuit européennes des musées 2024 à la maison Balzac, nous proposons une performance picturale faisant écho aux collections permanentes et à la thématique du sport. Samedi 18 mai, 20h00 Maison de Balzac Dans la limite des places disponibles

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Pour la Nuit européennes des musées 2024 à la maison Balzac, nous proposons une performance picturale faisant écho aux collections permanentes et à la thématique du sport.

Pour créer des liens entre l’œuvre de Balzac, le fonds du musée et les jeux olympiques, nous choisirons le thème de l’eau et pourrons faire allusion par exemple au conte philosophique Drame au bord de la mer et aux baigneurs de Daumier.

Nous pourrons y mêler d’autres références comme les planches de Cuvier (coquillages), des peintures représentant des activités nautiques et évoquer Coubertin tel un personnage balzacien, ambitieux, complexe, idéaliste…

La peinture sera traitée avec quelques accents satyriques comme aimait le faire Daumier.

Les différentes citations ou références nous permettront de construire un récit autour de :

– L’eau comme liant entre tous les éléments – comme évocation de la grotte décrite dans Drame au bord de la mer – comme citation des dessins de Daumier mais aussi d’autres peintres (Caillebotte) etc.

– La structure : l’échelle d’un plongeoir comme symbole de l’ascension sociale – le coquillage comme symbole de la spirale infernale entrainant l’homme moderne dans une course effrénée, mais aussi comme référence aux classifications du vivant faites par Cuvier et admiré par Balzac.

– Les personnages : Pierre de Coubertin, coiffé d’un haut de forme assiste à la féminisation des jeux. Une femme corsetée de dos grimpe au plongeoir pour se lancer dans les épreuves sportives de la comédie humaine pendant que le nageur de Daumier essaye en vain de se hisser à la meilleure place.

La mécanique des rameurs souligne l’uniformisation d’une société en pleine envolée industrielle.

Maison de Balzac 47 rue Raynouard 75016 Paris Paris 75016 Paris Île-de-France Manuscrits, éditions originales et successives des œuvres de Balzac, fonds Théophile Gautier, journaux, livres illustrés du XIXe siècle, estampes d'artistes de renom, bois gravés, portraits sculptés de l'écrivain composent les collections de la Maison de Balzac et de la bibliothèque qui lui est rattachée.

© HANGIC & PULI