Performance picturale en musique Combourg Combourg Catégories d’évènement: Combourg

Ille-et-Vilaine

Performance picturale en musique Combourg, 14 mai 2022, Combourg. Performance picturale en musique Médiathèque les Sources 5 rue du Linon Combourg

2022-05-14 – 2022-05-14 Médiathèque les Sources 5 rue du Linon

Combourg Ille-et-Vilaine Avec Anne Geffrelot et l’ensemble Adagio Espressivo L’ensemble Adagio Espressivo a vu le jour en 2013, à l’occasion d’une première représentation privée. Il est issu d’un duo formé du pianiste Didier Evanno et de sa fille Gwenaëlle, flûtiste, puis du trio formé avec Anne-Hélène, violoncelliste. Au fil du temps, l’ensemble s’est agrandi, accueillant d’autres instrumentistes ainsi que des chanteurs. ” Empreintes Imaginaires” est le premier projet dont le programme a été entièrement choisi par Anne Geffrelot. Celui-ci sera interprété par l’ensemble, tandis que l’artiste réalisera, en direct, une toile aux dimensions impressionnantes. Sur réservation. +33 2 23 16 47 73 https://www.mediatheque-combourg.com/animations Avec Anne Geffrelot et l’ensemble Adagio Espressivo L’ensemble Adagio Espressivo a vu le jour en 2013, à l’occasion d’une première représentation privée. Il est issu d’un duo formé du pianiste Didier Evanno et de sa fille Gwenaëlle, flûtiste, puis du trio formé avec Anne-Hélène, violoncelliste. Au fil du temps, l’ensemble s’est agrandi, accueillant d’autres instrumentistes ainsi que des chanteurs. ” Empreintes Imaginaires” est le premier projet dont le programme a été entièrement choisi par Anne Geffrelot. Celui-ci sera interprété par l’ensemble, tandis que l’artiste réalisera, en direct, une toile aux dimensions impressionnantes. Sur réservation. Médiathèque les Sources 5 rue du Linon Combourg

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Combourg, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Combourg Adresse Médiathèque les Sources 5 rue du Linon Ville Combourg lieuville Médiathèque les Sources 5 rue du Linon Combourg Departement Ille-et-Vilaine

Combourg Combourg Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/combourg/

Performance picturale en musique Combourg 2022-05-14 was last modified: by Performance picturale en musique Combourg Combourg 14 mai 2022 Combourg ille-et-vilaine

Combourg Ille-et-Vilaine