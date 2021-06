Cénevières Cénevières Cénevières, Lot Performance Photographique Participative Cénevières Cénevières Catégories d’évènement: Cénevières

Performance Photographique Participative Cénevières, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Cénevières. Performance Photographique Participative 2021-07-03 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-03 19:00:00 19:00:00 Le bourg Bar-Restaurant Le Paradou

Cénevières Lot Cénevières Leslie Baron, photographe amatrice propose une performance photographique au bar Le Paradou lors du week-end de la fête à Cenevières. L’idée étant de mettre à l’honneur les amoureux du Lot, touristes et locaux en les prenant en photo le temps d’un après-midi.

Les portraits seront encollés quasi directement sur un mur extérieur du Paradou. Le Paradou, autrefois école, est désormais un bar-restaurant dans lequel se croisent locaux et touristes. +33 6 42 46 18 23 @Leslie Baron dernière mise à jour : 2021-06-28 par

