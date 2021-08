Lalouvesc Lalouvesc Ardèche, Lalouvesc Performance peinture et musique du Carrefour des Arts Lalouvesc Lalouvesc Catégories d’évènement: Ardèche

Lalouvesc

Performance peinture et musique du Carrefour des Arts Lalouvesc, 16 août 2021, Lalouvesc. Performance peinture et musique du Carrefour des Arts 2021-08-16 – 2021-08-17

Lalouvesc Ardêche Performance poétique et musicale exceptionnelle. Poèmes de Jorge Pimentel (fondateur du mouvement « Hora Zéro ») traduits par Jorge Nagar, peintures de Martine Jacquemet, Musiques de Felipe Carrasco, interprétation du quatuor à cordes de Gilles Lefèvre… contact@carrefourdesarts-lalouvesc.com http://www.carrefourdesarts-lalouvesc.com/ dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Lalouvesc Autres Lieu Lalouvesc Adresse Ville Lalouvesc lieuville 45.11859#4.53552