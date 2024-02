Performance participative Arcanes paysages, Étretat Digue promenade d’Étretat Étretat, dimanche 1 septembre 2024.

Performance participative Arcanes paysages, Étretat Digue promenade d’Étretat Étretat Seine-Maritime

Cette performance d’Emmanuelle Vo-Dinh, pour quatre interprètes, est un voyage chorégraphique autour de la lumière, suggéré par le paysage des falaises d’Étretat que Claude Monet a peint plusieurs fois, à différentes heures du jour.

Les interprètes jouent ainsi avec une œuvre gonflable transparente de l’architecte de l’air Hans-Walter Müller qui devient, à sa façon, un écho possible aux mouvements de la marée et aux célèbres arches des falaises. De forme asymétrique, cette bulle transparente permet à la chorégraphe de jouer avec l’air, l’espace et la lumière, tandis que la création sonore inédite, jouée en direct par Olyphant, contribue à rendre l’expérience des plus sensibles.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 11:00:00

fin : 2024-09-01

Digue promenade d’Étretat 46 Rue du Général Leclerc

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie contact@pavillon-s.com

