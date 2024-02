Performance par Cham & Nèle Lavant et concert de Sufi jazz par Modou Gaye Magasins Généraux Pantin, samedi 2 mars 2024.

Le samedi 02 mars 2024

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de l’exposition-résidence d’Inès Di Folco Jemni « Le Salon des songes » présentée aux Magasins Généraux, nous vous donnons rendez-vous samedi 2 mars pour une après-midi de performance par Cham & Nèle Lavant et un concert de Sufi jazz par Modou Gaye !

AU PROGRAMME

CHAM LAVANT

Performance

Cham Lavant est une artiste franco-algérienne qui vit et travaille à Paris. Après un diplôme à l’École Nationale Supérieure des Arts Plastiques de la Cambre à Bruxelles, elle intègre en 2015 l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris où elle obtient son diplôme en décembre 2019. Son travail s’invente et se crée dans chaque espace qu’elle rencontre. Sa pratique artistique se développe autour du cinéma, du dessin, de la photographie, de la sculpture, et de l’écriture. Le corps prend une place centrale bien qu’il puisse disparaitre et adopter un caractère plus fantomatique. C’est aussi par son manque qu’il inquiète, par son absence qu’il trouve sa place. L’architecture aussi est un des piliers de son travail, lieu choisi devient souvent un personnage principal.

NÈLE LAVANT

Performance

Nèle Lavant, comédienne et danseuse, est diplômée de la Villa Arson (Nice) en 2020. Elle mène un travail artistique d’une part au théâtre aux côtés de la Compagnie Tangente et de l’autre elle explore les possibilités qu’offre la performance live. Elle associe son geste plastique à un langage chorégraphique hybride construit à partir du flamenco et de la danse africaine de Guinée.

MODOU GAYE

Concert Sufi jazz

Modou Gaye, né en 1974 à Dakar, est un compositeur et chanteur sénégalais pionnier du Sufi Jazz. « Le soufisme, c’est mon éducation, le jazz mes origines africaines », il cherche depuis une vingtaine d’années à sauvegarder et partager avec le monde, une éducation artistique et une spiritualité qu’il tient notamment de son père El Hadj Mouhamadou Sakhir Gaye Al Yeumbeulii. Issu d’une famille spirituelle soufie au Sénégal, il a commencé à diriger des daïras (chœurs soufis) dès l’âge de onze ans. Il chante dans ses œuvres les poésies de son père, de Cheikh Ahmadou Bamba, Khalil Gibran, Djalâl ad-Dîn Rûmî. Il affirme que « Ma religion c’est l’Amour », d’après le célèbre poète Ibn Arabî.

Une équipe de médiation est à la disposition du public pendant les heures d’ouverture de l’exposition-résidence d’Inès Di Folco Jemni « Le Salon des songes ». Elle vous accompagne à la découverte de l’exposition et vous invite à lire, écouter, regarder, et à vous exprimer à travers différents médiums artistiques en accès libre.

INFOS PRATIQUES

→ Samedi 2 mars de 16h à 18h

→ Entrée gratuite, réservation conseillée

→ Accessible aux personnes à mobilité réduite

Magasins Généraux 1 rue de l’Ancien Canal 93500 Pantin

Contact : https://magasinsgeneraux.com/soire/performance-concert-le-salon-des-songes hello@magasinsgeneraux.com https://www.facebook.com/maggeneraux https://www.facebook.com/maggeneraux https://www.billetweb.fr/performance-par-cham-nele-lavant-et-concert-sufi-jazz-de-modou-gaye

© Stéphane Ruchaud · © Heinui Photo © Stéphane Ruchaud · © Heinui