Performance Nos Grilles, par l’association Semer en Territoire Bibliothèque Václav Havel Paris, vendredi 22 mars 2024.

Le vendredi 22 mars 2024

de 17h30 à 19h00

.Tout public. gratuit

Nos grilles est un projet de l’association auvergnate Semer en Territoire, avec le soutien précieux et l’amitié de l’Alliance Française de Mutsamudu et de l’Ambassade de France aux Comores.

En septembre 2021, l’Alliance Français de Mutsamadu, aux Comores, a invité l’association auvergnate Semer en Territoire à mener sur l’île d’Anjouan une expérimentation poétique similaire à celle menée au sein de l’hôpital Psychiatrique Sainte Marie de Clermont-Ferrand. Le groupe composé de six prisonniers, de trois poètes, de deux musiciens et d’un animateur culturel a ainsi écrit des poèmes, imaginé des dispositifs de chants, de déclamation, pendant deux semaines puis a proposé une performance inédite au sein de la maison d’arrêt le 22 mars 2022.

Etienne Russias et Samy Chantelauze Yassine, défendent maintenant les textes écrits sur scène dans une performance musicale et littéraire : Nos grilles. La lecture y est accompagnée d’enregistrements, des voix, des chants, et de musique live.

Le texte de la performance, augmenté de quelques poèmes inédits, et les photos que Samy Yassine a prise à Anjouan a été publié en un recueil en novembre 2022 aux éditions puydômoises L’Ire de l’Ours .

Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-vaclav-havel-8693 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr

Cred_Semer en Territoire