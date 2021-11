Nancy Médiathèque campus ARTEM Meurthe-et-Moselle, Nancy Performance musicale Médiathèque campus ARTEM Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

Performance musicale Médiathèque campus ARTEM, 20 janvier 2022, Nancy. Performance musicale

Médiathèque campus ARTEM, le jeudi 20 janvier 2022 à 19:45

**19h45 – 20h15 : Performances de Lobo El & Cotchey Artiste musical** Textes autour de l’amour écrits, lus et mis en musique par Lobo El & Cotchey Artiste musical.

Respect des préconisations sanitaires.

Textes autour de l’amour écrits, lus et mis en musique par Lobo El & Cotchey Artiste musical Médiathèque campus ARTEM 88 rue du Sergent Blandan – BP 50867 – 54011 Nancy Nancy Haussonville – Blandan – Mon Désert – Saurupt Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T19:45:00 2022-01-20T20:15:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Médiathèque campus ARTEM Adresse 88 rue du Sergent Blandan - BP 50867 - 54011 Nancy Ville Nancy lieuville Médiathèque campus ARTEM Nancy