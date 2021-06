Paris Kiosque du Parc Montsouris Paris Performance musicale Kiosque du Parc Montsouris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Performance musicale Kiosque du Parc Montsouris, 29 août 2021-29 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 29 août 2021

de 16h à 19h

gratuit

Événement éco-friendly ouvert à tous la Sauterellerie du Parc Montsouris du collectif Phasm propose des performances musicales de jeunes artistes locaux. Intervention de l’association Local Seasonal qui promeut une alimentation locale et de saison. Événements -> Autre événement Kiosque du Parc Montsouris Parc Montsouris Paris 75014 Contact :La sauterellerie du Parc Montsouris Événements -> Autre événement Musique

Date complète :

2021-08-29T16:00:00+02:00_2021-08-29T19:00:00+02:00

