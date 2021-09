Lille maison Folie Moulins Lille, Nord Performance musicale : Hassan K. “Al Kimiya set” maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Performance musicale : Hassan K. “Al Kimiya set” maison Folie Moulins, 3 octobre 2021, Lille. Performance musicale : Hassan K. “Al Kimiya set”

maison Folie Moulins, le dimanche 3 octobre à 17:00

Dans le cadre de l’exposition RAS.01 à la Micro-Folie, retrouvez la performance musicale Hassan K. “Al Kimiya set”. En écho avec le workshop “Prototypage Arduino” au Mini-Lab, découvrez ce projet électronica au santoor (un instrument classique perse) robotisé ! _Gratuit, réservations conseillées à [mfmoulins@mairie-lille.fr](mailto:mfmoulins@mairie-lille.fr) ou 03 20 95 08 82_ _Durée : 1h_ _Tout public_

Gratuit, réservations conseillées

Un projet musical mêlant les couleurs de l’orient, le folklore perse et le genre et l’idéologie punk (DIY) maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T17:00:00 2021-10-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu maison Folie Moulins Adresse 47 rue d'Arras Lille Ville Lille lieuville maison Folie Moulins Lille