Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées Dans le cadre du Plan de lutte contre le novembrisme Le novembrisme ? Une maladie qui touche particulièrement les habitants des montagnes entre la chute des feuilles et les premières chutes de neige. Afin de remédier à cette chute de moral, Le murmure du monde offre une soirée conviviale en musique autour des deux jeunes artistes Marion Tiberge (violoncelle) et Océane Perrin (textes, voix) … et d’un bon vin chaud.

Une programmation financée par la DRAC Occitanie. Le Projet Cadmium naît de la collaboration d’une violoncelliste contemporaine et d’une conteuse de l’anthropocène.

Marion Tiberge réinvente le violoncelle, son instrument de prédilection, elle compose, grâce à un jeu de pédales et d’effets sonores des paysages sensibles, s’incarnant par l’ouïe. Elle nous transporte dans des espaces poétiques et contemporains qui structurent son univers, sa lecture du réel.

Océane Perrin s’intéresse dans ses textes écrits pour l’oralité, à la question de l’anthropocène, et plus précisément à l’influence de l’humain sur les écosystèmes qui sous-tendent sa survie.

Ces deux artistes nous invitent à repenser les rapports que nous entretenons avec notre environnement. Le Projet Cadmium est une balade sonore au cœur de la notion de paysage, une rencontre avec l’organique qui peuple notre réalité. Chaque tableau visité compose la palette végétale de ce voyage… que font les fougères qui bordent la route d’un temple autrefois sacré ? Comment vivent les orties qui peuplent les friches ? Dans quel nuage coloré se déploie l’existence du fongique ?

Réponses le 20 novembre….

Durée : 45 min environ.

Violoncelle, looper et voix. (Pensez à réserver si vous souhaitez manger ensuite

05 62 42 10 63 ou lekairn@gmail.com)

