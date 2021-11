Caen Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen, Calvados Performance musicale dessinée Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Bibliothèque Alexis de Tocqueville, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

Performance musicale dessinée autour de la Divine Comédie de Dante. François Andes performera en dessinant en direct sur des extraits de la Divine Comédie de Dante lus par Dominique Thomas, sur un accompagnement au Violoncelle par Stéphane André.

150 places

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand 14000 Caen

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T20:45:00

