Performance musicale conceptuelle « Eco-Concert » Centre culturel de Serbie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Performance musicale conceptuelle « Eco-Concert » Centre culturel de Serbie, 1 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 01 avril 2022

de 20h00 à 22h00

gratuit

Un concert insolite au cœur de Paris ! Venez découvrir la musique serbe à travers le concert “Eco-concert” Auteur de projet: Stanislava Jeftic Protic.Introduit à travers des œuvres de musique classique contemporaine et de vidéo, Eco-Concert est un projet qui s’occupe des problèmes entre l’environnement menacé et les conséquences sur la santé. Le projet a impliqué 11 femmes auteurs, compositeurs, artistes musicaux et visuels, ainsi que 5 femmes qui ont partagé leurs expériences de vie à travers un vidéo documentaire.

L’inspiration en provient du mouvement ecoféminisme, Eco-Concert partant de l’idée qu’il existe un lien profond entre la femme et la nature.Compositeurs: Jovana Backovic, Tatjana Milosevic, Maja Bosnic, Jovana Stefanovic, Marija Šumarac (designer sonore) et Jelena Petosevic (voix,ukulélé).

