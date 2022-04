Performance musicale au château Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart Rochechouart Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Rochechouart

Performance musicale au château Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart, 14 mai 2022, Rochechouart. Performance musicale au château

Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart, le samedi 14 mai à 19:30

A l’occasion de la Nuit des Musées, la performance _Breath_ d’Adélaïde Fériot, est re activée au troisième étage du musée au sein de l’exposition d’Helen Mirra. Les sculptures portées par trois chanteuses, sont activées par un chant polyphonique d’inspiration occitane. Les voix se mêlent et se font écho au coeur de la charpente du XVIe siècle, soulignant la relation entre un milieu naturel et la manière dont l’homme y insuffle une nouvelle vie.

Entrée gratuite

Performance chantée et déambulation au cœur du musée de Rochechouart Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart Place du château, 87600, Rochechouart, France Rochechouart Haute-Vienne

